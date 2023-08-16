Las obras alrededor de la rue de la Grande Borne (octubre de 2019)

Fecha de publicación: 25 de septiembre de 2019

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Trabajos para compensar la carretera e instalación del andén del tranvía T12, remodelación de un aparcamiento.

> ¿Cuáles son las etapas del trabajo?

– Tala de árboles, obras de saneamiento, carreteras, diversas redes y alumbrado público.

– Remodelación del aparcamiento existente, reparación de aceras, bordillos y aceras.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

Desde el 30 de septiembre de 2019 por un periodo de 7 meses.

> ¿Qué cambia esto?

– Tráfico de sentido único en la Rue de la Grande Borne entre el aparcamiento de Chaufferie y el complejo escolar en dirección Viry-Chatillon/Grigny. Se propone una desviación desde la Rue des Ateliers (excepto para vehículos pesados) y desde la RD445 hasta la RD310.

– Las líneas de autobús DM4, DM8 y 420 (paradas de La Serpente y Les Solstices) se desvían hacia la Voie de la Plaine.

– Eliminación de 56 plazas de aparcamiento durante las obras. Durante las obras se instala un aparcamiento sustituto cerca de la sala de calderas.

Te aseguramos nuestro deseo de reducir al máximo las interrupciones en tus viajes y te agradecemos tu comprensión.