Ya se han colocado más de 14 km de vías

14. Es el número de kilómetros de vías ya instalados en los 20 km de la nueva línea de tranvía T12 (teniendo en cuenta el tráfico bidireccional) que conforman la ruta en la red urbana entre Évry-Courcouronnes y Épinay-sur-Orge.

Desde finales de 2020, los equipos de tranvía T12 se han movilizado para colocar las vías en las nuevas vías, creadas entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes.

En Évry-Courcouronnes, todas las vías se han tendido desde finales de la primavera de 2021 y la carretera fue asfaltada en el verano de 2021.

En Ris-Orangis, se ha completado la colocación de las vías entre la Avenue de l'Orme à Martin y la Avenue Joliot-Curie. Los equipos están ahora trabajando en la tendida de las vías del Chemin du Bois de l'Hôtel Dieu.

En Grigny, la colocación de las vías comenzó en agosto de 2021 y continúa entre la rampa de salida de la A6 a la RN441 y el Chemin du Plessis.

En Viry-Chatillon, se ha completado entre el cruce de la RD 445 y los Coteaux de l'Orge.

En Morsang-sur-Orge, actualmente se está construyendo un muro de contención hacia Viry-Chatillon. Una vez finalizada, la colocación de las vías podrá comenzar en este sector en 2022.

También en Savigny-sur-Orge, se está construyendo el muro de contención a lo largo de la rue des Rossays, que precede a la fase de colocación de las vías.

En Épinay-sur-Orge, los primeros raíles se colocaron en octubre cerca de la RD 257. Sin embargo, la mayor parte de la instalación tendrá lugar en el primer trimestre de 2021.

En cuanto a las vías existentes del RER C, se están llevando a cabo trabajos de adaptación para asegurar la circulación del futuro tranvía.