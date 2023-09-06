¡16 estaciones a lo largo de la línea T12 tranvía-tren!

Durante varios meses, los equipos en el terreno han estado trabajando duro para desarrollar las estaciones, ¡este es uno de los hitos del tranvía-tren T12!

Las estaciones entre Evry-Courcouronnes y Epinay-sur-Orge fueron construidas de nuevo, mientras que las estaciones existentes a lo largo de la línea ferroviaria fueron remodeladas, con la excepción de las de Massy-Europe y Champlan, que fueron diseñadas desde cero.

Como símbolo de territorio, las estaciones anticipan tu nueva línea de tranvía-tren T12. Con su diseño esbelto y moderno, las estaciones permitirán a los pasajeros esperar en condiciones óptimas de confort y seguridad:

- Asientos y refugios de cristal para proteger del frío, la lluvia, el viento o el sol;

- Iluminación constante y de baja energía, con detector de presencia para modular el brillo, en todas las plataformas;

- Un sistema de protección por vídeo y terminales de llamadas de emergencia;

- Servicios para pasajeros como pantallas de información en tiempo real, venta de billetes, visualización del mapa de la línea.