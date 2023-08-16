2023, el año de las pruebas en vísperas de la puesta en servicio del T12!

El tranvía-tren T12 está entrando en una nueva fase decisiva, la de las pruebas. Estos permitirán probar todo el material rodante en circulación antes de su puesta en servicio.

Esencial para garantizar el rendimiento y la seguridad de la infraestructura, así como la comodidad de los pasajeros, las pruebas del tranvía-tren T12 comienzan este mes.

Estas pruebas se dividen en 3 etapas: pruebas estáticas, pruebas dinámicas y ensayos técnicos.

Durante las pruebas estáticas, todo el equipo de la línea —los raíles, las estructuras de ingeniería, los cables de alimentación, la señalización, los desvíos— se revisa individualmente para asegurarse de que funcionan correctamente antes de que circulen los primeros trenes.

Luego vienen las pruebas dinámicas. Permiten garantizar la correcta circulación del tranvía-tren y el funcionamiento de la infraestructura cuando pasan los trenes. Con motivo de esta segunda fase de pruebas, circulan algunos trenes por la ruta para realizar una serie de pruebas, en particular sobre el suministro eléctrico, el sistema de frenos y el funcionamiento de los semáforos, pasos a nivel y señalización luminosa, etc.

Por ejemplo, se tratará de asegurarse de que el semáforo se ponga en verde cuando el tranvía-tren T12 esté en marcha y que también se pongan en rojo para conductores y peatones. También será cuestión de asegurar que el suministro eléctrico sea suficiente con varios trenes circulando simultáneamente por la línea.

Una vez realizadas todas las pruebas, puede comenzar el último paso, llamado "ensayo en seco". Servirá como ensayo general sin pasajeros a bordo, antes de su puesta en servicio. Todos los trenes se ponen en condiciones reales de tráfico y luego paran en cada estación, pero siempre sin pasajeros a bordo. También se realizarán pruebas en situaciones degradadas (situaciones de crisis).