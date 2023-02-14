20,4 km, ¿sabes cuál es ese número?

20,4 km es la longitud total de la ruta del futuro tranvía-tren T12, desde Evry-Courcouronnes hasta Massy Palaiseau.

Tras unos dos años de trabajo, este mes se completó la colocación de las vías. Mientras que el tranvía T12 reemplazará al RER C desde Massy hasta Epinay-sur-Orge en los 10 km, se han creado nuevas vías hacia el sur.

En total, se han construido 10,4 km de nuevas vías para permitir que el tranvía-tren T12 continúe su recorrido por la ciudad y sirva a las ciudades de Morsang-sur-Orge, Viry-Châtillon, Grigny, Ris-Orangis y Evry-Courcouronnes.

Los raíles se colocan sobre traviesas de hormigón, una solución conocida por su robustez y durabilidad. Una vez cuñados y alineados bajo el control de un topógrafo, se sueldan entre sí mediante un proceso que garantiza una buena resistencia a sobrecargas. Luego se vierte hormigón para el inmueble. Por último, todo está cubierto con sedum, una cobertura vegetal fácil de mantener y que requiere poco riego.

El tranvía-tren T12 circulará como un tren entre las estaciones Massy-Palaiseau y Petit Vaux y como un tranvía convencional en el sector urbano entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes. La línea estará entonces equipada con trenes específicos, capaces de circular por ambos tipos de raíles y bajo dos modos de conducción diferentes.