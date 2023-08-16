Un tranvía moderno y cómodo

Fecha de publicación: 17 de mayo de 2019

Se han pedido 23 trenes a Alstom por Île-de-France Mobilités con sus colores para el expreso Tranvía 12. Este es el DUALIS, que podrá transportar a 251 pasajeros y ofrecerá más de 95 asientos. Circulará en unidades dobles (dos trenes ensamblados, es decir, 502 pasajeros): en total, el vehículo tendrá 85 metros de largo y 2,65 metros de ancho.

Este material rodante, bañado por la luz natural gracias a grandes ventanales en bahía, será cómodo y estará equipado con enchufes USB (36 en total).

Los usuarios con movilidad reducida tendrán dos plazas en cada tren. Para ser 100% accesible, el DUALIS está equipado con un suelo completamente bajo y un "rellenador de huecos", un escalón que se extiende para rellenar el espacio entre la plataforma y el pie del camero.

Los trenes estarán climatizados y equipados con un sistema de pantallas LED tanto interiores como exteriores para informar a los pasajeros en tiempo real. Además, 10 pantallas interiores por tren permitirán una visualización dinámica del mapa de la ruta e información. Este sistema visual está respaldado por un dispositivo de información audible que transmite toda la información relacionada con el progreso de un viaje

Dentro de los trenes, los sistemas IRIS permitirán contar el número de pasajeros. Los datos recogidos diariamente permitirán a Île-de-France Mobilités tener un conocimiento detallado del tráfico y las necesidades de los usuarios para mejorar continuamente la oferta y operación del Tranvía 12 expreso.

Los trenes podrán circular tanto por la red ferroviaria nacional a una velocidad máxima de 100 km/h como por la zona urbana a 70 km/h. Combinará todas las características de un tranvía convencional (tamaño, aceleración, frenado) y todas las de un tren (velocidad máxima, equipamiento de seguridad a bordo).

Diseñados y ensamblados en el recinto Valenciennes – Petite-Forêt de Alstom, estos 23 trenes serán financiados al 100% por Île-de-France Mobilités por un importe de 145 millones de euros.