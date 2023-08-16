En el corazón de la línea: el taller-garaje Massy-Palaiseau

5.000 m² son la superficie del futuro taller-garaje del tranvía T12 situado en los municipios de Massy y Palaiseau. Construido en una parcela de 45.000 m², el taller-garaje albergará el puesto de mando de la línea y será el lugar donde se almacenarán y mantendrán los trenes en servicio. Con una arquitectura acorde con su entorno y equipos innovadores, formará parte de un enfoque medioambiental sostenible.

Una hazaña técnica

Al final del servicio, una vez que todos los pasajeros han desembarcado en la terminal de Massy-Palaiseau, los tranvías llegarán al taller-garaje.

Durante una primera etapa en la estación de servicio, los técnicos realizan una inspección técnica de los trenes, en particular comprobando el nivel de arena, lo que mejora la adherencia de las ruedas. Los trenes pasarán entonces por el lavado de coches y se aparcarán en las vías de almacenamiento, antes de la reanudación del servicio a la mañana siguiente. Si se necesitan intervenciones más complejas, se llevarán a cabo en una de las seis pistas de boxes. Excavado en el suelo, este último permitirá alcanzar la parte inferior del tranvía, mientras que pasarelas peatonales darán acceso al techo, donde se encuentra la locomotora, entre otras cosas. Así, será posible realizar diferentes reparaciones simultáneamente.

Una torre de pozo para restaurar la forma de las ruedas y garantizar la adherencia del tranvía en las curvas, una cadena elevadora, una grúa aérea, una cabina de pintura para repintar cualquier arañazo, etc., el taller-garaje estará completamente equipado para realizar reparaciones.

También competirá con equipos técnicos de última generación y contará con una estrella indiscutible: la lavadora. Automatizará la limpieza del "morro", es decir, la cabina donde se sienta el conductor. Normalmente, es un agente quien se encarga de ello manualmente. En una sola operación y con el 85% del agua de lavado reciclada, ¡todo el tren estará limpio!

En el corazón de un ecosistema

Desde el diseño del proyecto, se han tenido en cuenta múltiples elementos para crear armonía entre el edificio y el paisaje circundante. Entre ellos, algunos son emblemáticos:

Un parque de 3.000 m² adyacente al taller-garaje estará dedicado a Purple, una planta protegida;

Se colocarán perchas para que las aves puedan refugiarse. Los lagartos podrán seguir habitando la zona serenamente;

los espacios ruidosos estarán aislados por paredes y, dentro del taller, los trenes no superarán los 5 km/h para evitar cualquier contaminación acústica;

La gestión de residuos se realizará en el centro, en un centro dedicado;

Una arquitectura ergonómica, 4.800 m² de tejado verde y una fachada de hormigón, metal y madera, permitirá que el taller-garaje encaje de forma elegante y discreta en su entorno.

Hasta la fecha, se ha construido el taller-garaje y se están trabajando en el desarrollo de los andenes ferroviarios. Se han instalado los postes que reciben la línea de contacto aérea, que suministra electricidad al tranvía, y se está llevando a cabo la renovación.