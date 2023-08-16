Parc du Château: un resort como ningún otro

6 metros es la altura a la que culminará la futura estación aérea del Parc du Château en Morsang-sur-Orge. Una verdadera hazaña técnica, será la única estación elevada de la ruta, que estará parcialmente situada en el puente sobre la RD77.

Desde Épinay-sur-Orge, el tranvía T12 circulará por el Parc du Séminaire y accederá al puente RD77 y a la estación mediante rampas, que están en construcción desde 2018.

La futura estación Parc du Château será un gran activo para la ciudad, que actualmente solo cuenta con autobuses urbanos o el RER C en Savigny-sur-Orge. Por tanto, la estación de tranvía T12 contribuirá a la revitalización del territorio y facilitará considerablemente los desplazamientos tanto para los residentes locales como para los estudiantes de las escuelas Charles-Péguy y Monge, por ejemplo.

¿Y el trabajo en todo esto?

El puente RD77 está en construcción desde el 24 de agosto y hasta finales de octubre. Fundido in situ, constará de 26 vigas metálicas que pesan casi 4 toneladas cada una.

Una vez finalizada su construcción, se conectará a las rampas y entonces su equipamiento podrá comenzar con la instalación de las vías del tranvía T12 en particular.

Los trabajos preparatorios para la construcción de la estación elevada llevan varios meses en marcha. En unas semanas, se realizará el hormigón de su estructura y dará paso a varios meses de trabajos de infraestructura.