6,5 kilómetros de carriles bici y peatonales

Además de mejorar las condiciones de movilidad en la región de Essonne, el tranvía T12 pretende promover la movilidad blanda y, en particular, el uso de bicicletas.

En la red urbana, se construyen así carriles blandos dedicados a peatones y ciclistas siempre que sea posible, es decir, donde el espacio necesario sea suficiente y donde se cumplan las condiciones de seguridad.

Al final, se desarrollaron nada menos que 6,5 kilómetros de carriles ciclistas peatonales, con rutas continuas entre Viry-Chatillon y Évry-Courcouronnes y la creación de un nuevo enlace entre el distrito de Grand Vaux (Savigny-sur-Orge) y el cruce de la RD257 en Épinay-sur-Orge.

A lo largo del tranvía, será posible desplazarse en bicicleta o a pie con total seguridad.

Además, para fomentar la intermodalidad, también se planifican instalaciones que permitan la transición entre los diferentes tipos de transporte: en cada estación se instalará equipamiento para la recepción de bicicletas. En Massy, Épinay-sur-Orge, Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon (estación Amédée Gordini), el desarrollo se completará con taquillas seguras para bicicletas. En total, se han creado nada menos que 250 plazas para bicicletas.

¡Descubre los caminos ciclistas y peatonales en imágenes!