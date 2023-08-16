70 personas se movilizaron para los juicios

70 personas trabajan en las pruebas dinámicas de tu tranvía-tren T12 en el pico de las pruebas.

Desde principios de año, tu futuro tranvía-tren T12 ha entrado en una nueva fase con el inicio de las pruebas dinámicas. Los trabajos en la red ferroviaria comenzaron y continuarán en la red urbana a partir del 24 de abril.

Para asegurar este paso decisivo antes de que el tranvía-tren entre en servicio, un equipo completo está presente diariamente para apoyar estas pruebas. Esta se divide entre SNCF para la red ferroviaria, Île-de-France Mobilité para la red urbana y Transkéo para la operación de la línea.

En la red ferroviaria, unas veinte personas trabajan en pruebas diarias, bajo la gestión del proyecto de la SNCF, encargada del trabajo entre las estaciones de Massy – Palaiseau y Petit Vaux. Otras veinte personas, bajo la autoridad de Île-de-France Mobilités (copropietaria del proyecto), están realizando las pruebas desde Épinay-sur-Orge hasta Evry-Courcouronnes.

Diferentes profesiones conforman estos dos equipos, como conductores coordinadores, ingenieros, probadores encargados de la señalización o de la tracción eléctrica.

En cuanto al taller-garaje y la operación de la línea, un equipo de casi 30 personas está al mando, en el pico de las pruebas, compuesto por maquinistas y supervisores de los trenes en circulación. También entre ellos, los técnicos que aseguran el cumplimiento de los trenes para que no causen problemas de seguridad para personas o propiedades.

Todos estos profesionales, con diversas funciones, se complementan y coordinan para garantizar que el tranvía-tren T12 circule sin dificultad por la red ferroviaria y urbana.

A partir del 24 de abril, podrás ver a tu tranvía-tren T12 circular por toda la línea.