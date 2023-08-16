700 árboles plantados a lo largo de las vías del tranvía
Publicado el
El tranvía T12 pretende servir a la región mientras la mejora.
Esta mejora implica el diseño de un proyecto de paisajismo.
Así, tras la colocación de las vías en la red de tranvías urbanos, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, ha podido comenzar la etapa de paisajismo.
Tiene varios objetivos:
- Plantando nada menos que 700 árboles a lo largo de las vías
- Instala vegetación en el andén del tranvía siempre que sea posible. El sedum, una planta que requiere poco mantenimiento y riego, se utiliza en zonas inaccesibles para los peatones, mientras que en el resto del andén se usa césped.
- Decora los alrededores del tranvía y los caminos peatonales y ciclistas plantando flores y arbustos
- Suavizando el paisaje y creando una continuidad vegetal y paisajística a lo largo del tranvía
- Ofrecer a los usuarios nuevos caminos más agradables.
Para cumplir estos criterios, se seleccionaron 120 especies vegetales según criterios específicos: su adaptación al clima, su origen cerca del lugar, su robustez, su apariencia y también su mantenimiento. Entre ellos, el arce de campo, el plátano, la langosta de miel, el roble, el sauce, el aliso y el abedul.
Paisajismo en algunas cifras:
- Unos 700 árboles plantados
- 50 especies de árboles
- 120 especies diferentes de plantas
- Más de 50.000 m² de vía verde