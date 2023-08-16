700 árboles plantados a lo largo de las vías del tranvía

El tranvía T12 pretende servir a la región mientras la mejora.

Esta mejora implica el diseño de un proyecto de paisajismo.

Así, tras la colocación de las vías en la red de tranvías urbanos, entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes, ha podido comenzar la etapa de paisajismo.

Tiene varios objetivos:

Plantando nada menos que 700 árboles a lo largo de las vías

Instala vegetación en el andén del tranvía siempre que sea posible. El sedum, una planta que requiere poco mantenimiento y riego, se utiliza en zonas inaccesibles para los peatones, mientras que en el resto del andén se usa césped.

Decora los alrededores del tranvía y los caminos peatonales y ciclistas plantando flores y arbustos

Suavizando el paisaje y creando una continuidad vegetal y paisajística a lo largo del tranvía

Ofrecer a los usuarios nuevos caminos más agradables.

Para cumplir estos criterios, se seleccionaron 120 especies vegetales según criterios específicos: su adaptación al clima, su origen cerca del lugar, su robustez, su apariencia y también su mantenimiento. Entre ellos, el arce de campo, el plátano, la langosta de miel, el roble, el sauce, el aliso y el abedul.

Paisajismo en algunas cifras: