¿Te gustaría mostrar tu sentido artístico con el tranvía-tren T12?

Con motivo de las pruebas dinámicas, nuestros equipos te invitan a participar en nuestra próxima exposición, revelando tus fotografías más bellas de los trenes en circulación.

¿El concepto?

–> Inmortalizar el tranvía T12 durante sus pruebas dinámicas,

–> ¡No dudes en dejar volar tu imaginación montando el tranvía-tren con creaciones originales!

Las fotografías más bellas se publicarán en la página de Facebook y se exhibirán en el evento inaugural de tu tranvía-tren T12.

Envíanos tus fotos a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]