¿Te gustaría mostrar tu sentido artístico con el tranvía-tren T12?
Publicado el
Con motivo de las pruebas dinámicas, nuestros equipos te invitan a participar en nuestra próxima exposición, revelando tus fotografías más bellas de los trenes en circulación.
¿El concepto?
–> Inmortalizar el tranvía T12 durante sus pruebas dinámicas,
–> ¡No dudes en dejar volar tu imaginación montando el tranvía-tren con creaciones originales!
Las fotografías más bellas se publicarán en la página de Facebook y se exhibirán en el evento inaugural de tu tranvía-tren T12.
Envíanos tus fotos a la siguiente dirección de correo electrónico: [email protected]