¡Cuidado, el tranvía-tren está en fase de prueba!
Publicado el
Con motivo del inicio de las pruebas dinámicas en la red ferroviaria, relacionadas con la circulación de trenes, le invitamos a tener cuidado.
De hecho, la circulación de trenes requerirá una mayor vigilancia, especialmente para los usuarios cercanos a los andenes C del RER.
Hay algunas instrucciones que debes seguir para tu seguridad:
- El tranvía-tren no es muy ruidoso. Estad especialmente atentos a los andenes de las estaciones RER C,
- Por tu seguridad, está prohibido subir a uno de los trenes de prueba.