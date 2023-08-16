Es el turno de la red urbana de dar la bienvenida pronto a los trenes de prueba

A partir de mayo, continuarán las pruebas dinámicas en la red urbana entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes.

Esta es una oportunidad para abrir una nueva página en las pruebas, con la introducción de los trenes tranvía-tren T12 en la red urbana.

Por primera vez, los residentes locales podrán ver los trenes en marcha en las 11 ciudades de la línea. Además de garantizar el movimiento de los trenes, el propósito de estas pruebas es comprobar el funcionamiento del equipo durante el paso del tranvía-tren: suministro eléctrico, sistema de frenos y funcionamiento de las intersecciones, señalización luminosa, etc.

Las pruebas también permiten a todos familiarizarse con el tranvía-tren T12. Peatones, ciclistas, automovilistas: todos tendrán que estar atentos al acercarse al tranvía, especialmente en los pasos a nivel.

De hecho, en la parte urbana, desde Épinay-sur-Orge hasta Évry-Courcouronnes, el tranvía T12 está integrado en el corazón de la ciudad. La frecuencia y velocidad de los trenes aumentarán gradualmente. Por tanto, se requiere precaución en las carreteras e intersecciones. Es fundamental respetar el código de circulación y prestar atención a las luces y señales instaladas, especialmente al cruzar el andén. El tranvía-tren siempre tiene prioridad. ¡Por la seguridad de todos, ten cuidado!