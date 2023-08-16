En Epinay sur Orge han comenzado las obras de interconexión entre la estación de tranvía y tren T12 y la estación RER C

Para mejorar la conexión con el futuro intercambio multimodal T12, la SNCF ha iniciado importantes trabajos para adaptar los andenes de la estación RER C.

En términos concretos, la plataforma en dirección a Brétigny se ampliará cien metros y la que va en dirección a París se ampliará unos pocos metros. Además, se crearán dos nuevos accesos con ascensores y escaleras.

El trabajo que se está llevando a cabo actualmente es un trabajo preparatorio: consiste en reforzar los terraplenes ferroviarios insertando micropilotes en el suelo a cada lado de la vía y consolidando el puente ferroviario sobre la Rue de Corbeil.