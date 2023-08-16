En Savigny-sur-Orge, la red ferroviaria da paso a la inserción del tranvía T12

Tras trabajos preparatorios realizados en febrero de 2020 en la altura de la Rue des Rossays, el "desplazamiento" de los calles de la Grande Ceinture se llevó a cabo en octubre de 2020. Consistía en desplazar, sin desmontar previamente, una de las dos vías del RER C, lo que permitía liberar el espacio necesario para la construcción del andén del tranvía T12 en la calle.

Para llevar a cabo esta operación, el andén ferroviario se ensanchó gracias al espacio existente entre las dos líneas de la SNCF. Una vez despejado suficiente espacio, se tendió una nueva vía y se conectó en cada extremo de la vía existente.

Luego se instalaron nuevos postes de catenaria y el cable de contacto se conmutó a estos nuevos soportes. Las antiguas instalaciones fueron entonces retiradas.