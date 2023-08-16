Tras bambalinas del tranvía T12

En el corazón del taller-garaje del tranvía T12, en Massy – Palaiseau, hay un puesto de mando.

En cuanto el tranvía T12 entre en servicio, los agentes del puesto de mando centralizado entrarán en acción para garantizar el buen funcionamiento del tranvía cada día. La supervisión y gestión de la línea se llevará a cabo a diario.

Con base en el taller-garaje de la línea, en Massy – Palaiseau, funcionará las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Responsable de la gestión y regulación del tráfico, asistencia a los conductores, seguridad e información para los pasajeros, gestión de incidentes: realizará tareas tan diversas como esenciales.

La gestión del puesto de mando será realizada por una docena de personas: despachadores de tranvías T12, agentes dedicados a la información de pasajeros, operadores de seguridad y un supervisor.

¿Lo sabías?

Además de los asuntos de supervisión esenciales para la circulación del tranvía T12 en la ciudad, cumple con normas específicas del Código de Circulación. Cuando la luz roja parpadea en los cruces con carriles para coches, el tranvía tiene prioridad. Lo mismo ocurre cuando el indicador de STOP parpadea en los pasos de peatones.