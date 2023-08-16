¡En la red ferroviaria, el trabajo avanza!

A principios de diciembre de 2020 comenzaron los trabajos preparatorios para la construcción del futuro paso subterráneo en la estación de Petit-Vaux. Inicialmente, los cables de las redes eléctricas se colocaron en lo alto para no obstruir los trabajos que se avecinaban.

Los trabajos continuarán en enero de 2021 con la construcción de los huesos de los ascensores que equiparán la estación y que harán que el tranvía T12 sea un tranvía 100% accesible.

Con el tiempo, los habitantes del sur de Savigny-sur-Orge y del norte de Épinay-sur-Orge tendrán acceso al tranvía T12 gracias a esta estación.

Se creará un paso subterráneo para peatones. Los accesos existentes a la estación no serán modificados, se creará un nuevo acceso en el lateral del Sentier de l'Yvette, a nivel del aparcamiento.