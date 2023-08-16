El trabajo avanza en Épinay-sur-Orge y Savigny-sur-Orge

Con sus numerosas estructuras de ingeniería, el proyecto del tranvía T12 requiere la realización de obras técnicas y complejas. En mayo, se lograron verdaderas hazañas técnicas en Épinay-sur-Orge y Savigny-sur-Orge para preparar la llegada del futuro tranvía T12. Al sur del futuro núcleo multimodal de Épinay-sur-Orge, el segundo puente ferroviario del proyecto fue demolido en solo 72 horas y, en la rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge, se ha preparado el terraplén para albergar las futuras estructuras del tranvía T12. Île-de-France Mobilités y SNCF, copropietarios de este proyecto a gran escala, compartieron este trabajo durante los fines de semana de la caída del RER C para limitar el impacto en los residentes locales. Un vistazo a estas obras emblemáticas en imágenes.

El deslizamiento del puente ferroviario que permite crear un paso bajo las vías C del RER: una operación excepcional contra el reloj

Al sur del centro multimodal de Épinay-sur-Orge, la SNCF está creando un puente ferroviario que permitirá al tranvía T12 circular bajo las vías C del RER.

Desde 2019, la estructura del puente ferroviario está en construcción en el aparcamiento de la estación del RER. El deslizamiento del puente ferroviario tuvo lugar entre el jueves 21 y el sábado 23 de mayo, durante una interrupción del tráfico ferroviario. En solo 3 días, esta operación de "perforación" permitió desmontar las vías del RER C, excavar y excavar el terraplén, empujar el puente ferroviario hasta su ubicación final y reinstalar las vías antes de que el RER volviera a estar en servicio.

El andén del tranvía T12, así como los caminos peatonales y ciclistas, se construirán bajo las vías del RER.

El deslizamiento de un puente ferroviario es un verdadero desafío técnico, asumido dos veces por el proyecto del tranvía T12. De hecho, en el verano de 2019 se impulsó un primer puente ferroviario en Massy, al nivel de la futura estación Massy Europe. Bajo las vías del futuro tranvía T12, un carril de tráfico y una acera permitirán a conductores, peatones y bicicletas llegar rápida y con seguridad al distrito Massy-Atlantis y a su centro comercial o al de Massy Europe, en cuyo corazón se está desarrollando el proyecto ZAC de la Bonde.