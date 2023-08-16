Descubre lo que hay detrás del taller-garaje
Publicado el
Un edificio de 45.000 m² compuesto por numerosos espacios dedicados al mantenimiento, almacenamiento y limpieza de tranvías-trenes, el taller-garaje es un elemento esencial del tranvía T12.
Este equipo esencial para el tranvía T12 sigue un enfoque ambiental fuerte.
Para lograrlo, se implementan muchos medios, entre ellos:
- El verdeamiento de espacios y tejados
- Preservación de las especies presentes en el yacimiento (ororamquios)
- Jardinería de alta calidad
- La recuperación de agua de lluvia y agua de la limpieza de las vías
- El revestimiento de madera de la producción francesa
- Instalación de paneles solares
- La búsqueda de comodidad acústica y visual
- Instalación de una unidad de tratamiento de aire
Todas estas prácticas cumplen con el nivel destacado en el archivo de certificación HQE (Alta Calidad Ambiental).
¡Visita el taller-garaje como si estuvieras allí!