Descubre lo que hay detrás del taller-garaje

Un edificio de 45.000 m² compuesto por numerosos espacios dedicados al mantenimiento, almacenamiento y limpieza de tranvías-trenes, el taller-garaje es un elemento esencial del tranvía T12.

Este equipo esencial para el tranvía T12 sigue un enfoque ambiental fuerte.

Para lograrlo, se implementan muchos medios, entre ellos:

 

  • El verdeamiento de espacios y tejados
  • Preservación de las especies presentes en el yacimiento (ororamquios)
  • Jardinería de alta calidad
  • La recuperación de agua de lluvia y agua de la limpieza de las vías
  • El revestimiento de madera de la producción francesa
  • Instalación de paneles solares
  • La búsqueda de comodidad acústica y visual
  • Instalación de una unidad de tratamiento de aire

 

Todas estas prácticas cumplen con el nivel destacado en el archivo de certificación HQE (Alta Calidad Ambiental).

 

¡Visita el taller-garaje como si estuvieras allí!

Área de mantenimiento bajo la mina
Ferrocarriles
Taller-garaje visto desde el
Desarrollo de las vías hasta la zona de mantenimiento bajo la mina
Tejado verde
Paneles solares en el tejado
Lavadoras
Taller de mantenimiento
Cabina de pintura