Descubre lo que hay detrás del taller-garaje

Un edificio de 45.000 m² compuesto por numerosos espacios dedicados al mantenimiento, almacenamiento y limpieza de tranvías-trenes, el taller-garaje es un elemento esencial del tranvía T12.

Este equipo esencial para el tranvía T12 sigue un enfoque ambiental fuerte.

Para lograrlo, se implementan muchos medios, entre ellos:

El verdeamiento de espacios y tejados

Preservación de las especies presentes en el yacimiento (ororamquios)

Jardinería de alta calidad

La recuperación de agua de lluvia y agua de la limpieza de las vías

El revestimiento de madera de la producción francesa

Instalación de paneles solares

La búsqueda de comodidad acústica y visual

Instalación de una unidad de tratamiento de aire

Todas estas prácticas cumplen con el nivel destacado en el archivo de certificación HQE (Alta Calidad Ambiental).

¡Visita el taller-garaje como si estuvieras allí!