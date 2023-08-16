¡Que tengas un buen comienzo con el nuevo curso!

El equipo de tranvías T12 te desea un muy buen comienzo para el nuevo curso escolar.

Esta es una oportunidad para que te suscribas a las herramientas del proyecto T12 para no perderte ninguna de las noticias que se avecinan.

Facebook, página web, boletín, mapa interactivo... los equipos de tranvías T12 están a tu disposición para mantenerte informado sobre el progreso de los trabajos y responder a tus preguntas sobre el proyecto.

¡No dudes en contactarnos y suscribirte a las herramientas del tranvía T12!