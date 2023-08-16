¿Cuál es el propósito de un taller de garaje?

Fecha de publicación: 4 de junio de 2019

Es un edificio que se utilizará para todas las operaciones de mantenimiento y limpieza del tren exprés Tranvía 12. También es la ubicación de los 23 trenes. Se construirá sobre una antigua parcela militar, situada en los municipios de Massy y Palaiseau, cerca de la terminal.

Además de sus funciones de mantenimiento y garaje, el taller-garaje albergará también el puesto de mando, una verdadera torre de control para la línea, asegurando su supervisión y control. Operará las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para garantizar la gestión y regulación del tráfico, asistencia a los conductores, seguridad e información para los pasajeros, así como la gestión de incidentes.

El taller-garaje ha sido diseñado ecológicamente. Además de ser un edificio HQE© (Alta Calidad Ambiental), una novedad para un taller-garaje, la jardinería que se llevará a cabo permitirá integrar el terreno en su entorno y limitar su impacto visual en los residentes locales. Su estructura de madera permitirá, tras unos años de uso, ahorrar en consumo eléctrico y calefacción. El taller y la sala del conserje estarán equipados con 4.800 m² de cubierta verde para mejorar el aislamiento de los edificios y la recuperación del agua de lluvia. También promoverá la difusión de especies vegetales más allá del área reservada y el desarrollo de la biodiversidad alrededor del lugar.

