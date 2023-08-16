Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

Construcción de la futura estación de tranvías en Évry-Courcouronnes (septiembre a noviembre de 2022)

Como parte del futuro tranvía T12, se están llevando a cabo obras en el Boulevard François Mitterrand. Consisten en la construcción de los andenes y el mobiliario de la estación.

  • ¿Cuándo tendrán lugar?

Los trabajos están programados desde mediados de septiembre hasta finales de noviembre de 2022.

  • ¿Cuáles serán las consecuencias?

> Uno de los tres carriles de tráfico existentes se utilizará para realizar el trabajo,

> El tráfico por carretera se mantiene en ambas direcciones en un carril en cada sentido durante toda la duración de las obras,

> Se prohibirá aparcar en el callejón principal François Mitterrand. Los pasos peatonales siguen en mantén.

