En Grigny y Ris-Orangis, los dos puentes están en su lugar

Durante la noche del lunes 2 al martes 3 de septiembre, se instalaron dos puentes sobre la autopista A6 en Grigny y Ris-Orangis. Permitirán que el Tranvía 12 cruce este eje de tráfico y sirva a los distritos circundantes.

Los dos puentes miden entre 60 y 95 metros de largo y pesan casi 1000 toneladas.

Se creará un carril dedicado para peatones y ciclistas en el puente de Grigny. A nivel del puente Ris-Orangis, podrán utilizar el paso subterráneo completamente renovado con nueva iluminación.

? Renaud Marion