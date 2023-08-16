Trabajo alrededor de la Rue Migaux en Massy

Fecha de publicación: 13 de mayo de 2019

Como parte de las obras para inaugurar la Rue Migaux y el futuro barrio de Atlantis, se están llevando a cabo grandes obras.

Para no interrumpir el funcionamiento del Grupo Escolar Rosa Parks, se celebran después del cierre del colegio, de 16:30 a medianoche.

> ¿En qué consiste este trabajo?

• Creación de un puente ferroviario para las futuras vías del Tranvía 12 Express

• Creación de una carretera entre la Rue Migaux y la Voie de Briis, bajo el Pont Rail

• Creación de un pasaje de andén a andén para la nueva estación Massy Europe

> ¿Cuáles son los objetivos?

• Apertura de la Rue Migaux

• Mejora de la movilidad en el nuevo distrito urbano de Massy-Atlantis

> ¿Por qué estas molestias?

Para colocar los cimientos del Puente Ferroviario, una máquina de construcción coloca placas de acero, llamadas pilotes de lámina.

Incrustados en el suelo, sostienen la tierra durante la prefabricación de la estructura y su empuje bajo las vías.

> Horario de trabajo

Hasta el 2 de mayo: colocación de pilotes de tablera entre la Rue Migaux y la línea ferroviaria, de 16:30 a medianoche. No hay trabajo los fines de semana.

Del 7 al 10 de mayo: instalación de pilotes de tablero en el lado del centro comercial, de medianoche a 4 a.m.

> Perturbación acústica

Este trabajo puede generar contaminación acústica, pero es esencial para la finalización de la estructura.

Sus horarios han sido ajustados para no interrumpir el funcionamiento del colegio.