Obra en Chemin des Tourelles, en Épinay-sur-Orge, y Rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge (mayo-junio 2020)

En el Chemin des Tourelles, en Épinay-sur-Orge, y en la Rue des Rossays, en Savigny-sur-Orge, la construcción de un soporte temporal por parte de Île-de-France Mobilités requerirá trabajos de laminado, que generarán un ruido significativo para los residentes locales, incluso por la noche.

> ¿Qué trabajo hay que hacer?

Como la rue des Rossays es relativamente estrecha, es necesario liberar suficiente espacio para que el tranvía circule por allí desplazando una de las dos vías del RER C. Este "desplazamiento" va acompañado de trabajos de apoyo temporales, consolidando el terraplén de la SNCF. Esta consolidación es necesaria para construir las estructuras que acojan el andén del tranvía T12.

A nivel del Chemin des Tourelles, en la intersección con la RD257, se llevarán a cabo trabajos preparatorios para la construcción del puente que permitirá el paso del tranvía T12 sobre la Yvette y la RD257.

> ¿Cuánto tiempo tarda el trabajo?

2 meses, incluyendo 3 fines de semana que requieren trabajo importante tanto de día como de noche:

del viernes 8 de mayo al domingo 10 de mayo, principalmente cerca de Épinay-sur-Orge;

del jueves 21 de mayo al domingo 24 de mayo, principalmente cerca de Savigny-sur-Orge;

del sábado 30 de mayo al lunes 1 de junio, principalmente en Savigny-sur-Orge.

En junio se realizarán trabajos menores para retirar los materiales y equipos almacenados.

> ¿Qué cambia esto?

Para hacer los soportes temporales, se clavan tablas de acero (llamadas "pilotes de chapa") mediante un método llamado "pilote". Este trabajo causará un ruido significativo para los residentes locales, incluso por la noche.

Durante estas obras, el tráfico se verá interrumpido en el Chemin des Tourelles y la Rue des Rossays, pero el acceso seguirá siendo posible para todos los residentes.

Durante estos 3 fines de semana, el tráfico del RER C se interrumperá. La SNCF informará a los pasajeros para preparar sus viajes lo mejor posible.

Os aseguramos nuestro deseo de reducir la interrupción en la vida de vuestro barrio tanto como sea posible y os agradecemos vuestra comprensión. La crisis sanitaria nos ha obligado a revisar la organización y planificación de las obras y a informaros tarde. Pedimos disculpas por cualquier molestia causada.