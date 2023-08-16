En el Parc du Séminaire, el tranvía T12 preserva el medio ambiente

Medio de transporte limpio y eficiente, el tranvía T12 presta especial atención a la preservación del medio ambiente. Además, cuando se diseñó, se implementó un enfoque llamado "ERC" (para "evitar, reducir, compensar"). Su objetivo es limitar al máximo los impactos medioambientales del proyecto y compensar aquellos que no pudieron evitarse.

Entre Savigny-sur-Orge y Morsang-sur-Orge, el tranvía T12 circulará junto a la autopista A6 y el Parc du Séminaire, una zona natural con una biodiversidad notable. Muy popular entre los caminantes, alberga la abadía y el Château de Morsang-sur-Orge.

Para preservar su patrimonio vegetal, se realizarán varios tipos de trabajo.

Promoción de la integración del tranvía T12 en el paisaje

De hecho, Île-de-France Mobilités, en consulta con los actores locales, han planificado desarrollos para no afectar visualmente al parque ni modificar su perspectiva paisajística. Su objetivo es:

revestió el muro de gabión del andén del tranvía T12 con plantas trepadoras;

plantar árboles altos para ocultar la barrera acústica existente de la autopista A6;

utilizar una paleta de plantas y paisajes en armonía con la vegetación existente del Parque del Séminaire.

En total, se plantarán no menos de 18 árboles, especies que han sido seleccionadas para reflejar la paleta vegetal del parque: álamo, sauce blanco, pino silvestre, aliso blanco, aliso glutinoso, espino, ligustre común, neprun purgativo, rosa perro, saúco negro y madera de Santa Lucía.

Compensación de los impactos residuales

Además, bajo la aprobación de la Ley del Agua, Île-de-France Mobilités se ha comprometido a crear un material excavado de 4.120 m3 cerca de la ruta, destinado a compensar los volúmenes de tierra traídos para la construcción del tranvía T12. Este desarrollo permite limitar la propagación del agua en caso de inundación del Orge.

Tras consultas con los agentes locales, se devolverán la zona de ocio y el mobiliario urbano y los 21 árboles afectados serán replantados bajo la supervisión de un ecólogo.