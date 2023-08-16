El tranvía T12, la futura línea, está tomando forma en el territorio
En las ciudades que atraviesan el tranvía T12, los equipos trabajan arduamente para llevar a cabo las obras de construcción de la futura línea.
- En Massy, continúan los trabajos para desarrollar el taller-garaje.
- En Epinay-sur-Orge, los equipos instalaron recientemente un paso subterráneo en la estación de Petit-Vaux. Cerca del cruce de caminos del RD257, ha comenzado una fase de desarrollo. En la Rue des Rossays, los trabajos de laminado por pilotes de láminas se completaron en febrero. Han permitido la consolidación del terraplén de la SNCF.
- En Morsang-sur-Orge, las obras de construcción de la estación aérea del Parc du Château están llegando a su fin. A continuación, se construye un muro de contención entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon.
- En Viry-Châtillon, continúa la construcción de las vías del tranvía T12.
- En Grigny, los equipos están llevando a cabo trabajos para crear la plataforma del tranvía T12. También se están llevando a cabo trabajos de tierra en la estación Ferme Neuve.
- En Ris-Orangis, se están llevando a cabo los trabajos para colocar las vías.
- En Évry-Courcouronnes, la creación del andén y la colocación de las vías continúan entre el Boulevard Monnet/Schuman y el centro de la ciudad.