Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

El tranvía T12, la futura línea, está tomando forma en el territorio

Publicado el

En las ciudades que atraviesan el tranvía T12, los equipos trabajan arduamente para llevar a cabo las obras de construcción de la futura línea.

Para poder ver este vídeo, debe

 

 

  • En Morsang-sur-Orge, las obras de construcción de la estación aérea del Parc du Château están llegando a su fin. A continuación, se construye un muro de contención entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon.

 

  • En Viry-Châtillon, continúa la construcción de las vías del tranvía T12.

 

  • En Grigny, los equipos están llevando a cabo trabajos para crear la plataforma del tranvía T12. También se están llevando a cabo trabajos de tierra en la estación Ferme Neuve.

 

  • En Ris-Orangis, se están llevando a cabo los trabajos para colocar las vías.

 

  • En Évry-Courcouronnes, la creación del andén y la colocación de las vías continúan entre el Boulevard Monnet/Schuman y el centro de la ciudad.