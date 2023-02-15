Obras en el tranvía T12: ¿qué queda por hacer?

En las ciudades que atraviesa el tranvía T12, las obras avanzan y cada día la llegada de la nueva línea es un poco más concreta.

En la red ferroviaria (entre Massy y Épinay-sur-Orge), los trabajos de ingeniería civil para transformar las estaciones existentes del RER C en estaciones de tranvía están a punto de finalizar. Los refugios en el muelle comenzarán a desplegarse a principios del verano. En cuanto a los sistemas de señalización y telecomunicaciones ferroviarios de los tranvías, su instalación comenzará en primavera.

Al mismo tiempo, continúan las obras de construcción de las nuevas estaciones Massy-Europe y Champlan. A finales de febrero se instaló el paso subterráneo de Champlan y los andenes se construyeron a finales de marzo.

En cuanto al sitio de mantenimiento y almacenamiento situado en Massy y Palaiseau, la finalización del edificio está en marcha y ha dado lugar a las primeras pruebas técnicas.

En la red urbana (entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes), continúan los trabajos de infraestructura en la línea:

Las obras de construcción de los muros de contención del tranvía T12 se completarán en abril en Morsang-sur-Orge y en otoño en Savigny-sur-Orge.

del tranvía T12 se completarán en abril en Morsang-sur-Orge y en otoño en Savigny-sur-Orge. Tras estos trabajos, se pueden finalizar las obras en el andén.

La colocación de las vías continúa avanzando y está llegando a su fin en Ris-Orangis. Continúa en Épinay-sur-Orge y comienza este verano en Savigny-sur-Orge y a lo largo de la A6 en Morsang-sur-Orge.

Ya se han construido carriles bici y peatonales en varias localidades a lo largo del recorrido, incluyendo Évry-Courcouronnes y Viry-Chatillon. En Ris-Orangis y Grigny, deberían estar finalizados para el verano. En Épinay-sur-Orge, cerca de las actuales vías del tren, el camino a lo largo de la Yvette bajo el puente de piedra para llegar al barrio de Grand Vaux estará asegurado mediante la instalación de una escalera y un puente peatonal sobre el arroyo para facilitar su acceso. Los trabajos tendrán lugar en la segunda mitad de 2022.

en varias localidades a lo largo del recorrido, incluyendo Évry-Courcouronnes y Viry-Chatillon. En Ris-Orangis y Grigny, deberían estar finalizados para el verano. En Épinay-sur-Orge, cerca de las actuales vías del tren, el camino a lo largo de la Yvette bajo el puente de piedra para llegar al barrio de Grand Vaux estará asegurado mediante la instalación de una escalera y un puente peatonal sobre el arroyo para facilitar su acceso. Los trabajos tendrán lugar en la segunda mitad de 2022. El sendero ciclista-peatonal construido este invierno bajo la línea ferroviaria entre Epinay-sur-Orge y Savigny está en proceso de finalización y será accesible a partir de este verano.

está en proceso de finalización y será accesible a partir de este verano. A lo largo de la línea del tranvía, también se están llevando a cabo trabajos para revegetar las vías y el paisajismo. Ya podemos ver su realización en Évry-Courcouronnes, Ris-Orangis o Viry-Chatillon.

Por tanto, el final de los trabajos relacionados con la construcción de la línea está previsto para finales de 2022/principios de 2023. Luego, el trabajo se centrará en los desarrollos relacionados con las operaciones: equipamiento de las estaciones, instalación de mobiliario urbano y cobertura de los andenes, instalación de cables eléctricos, conexión eléctrica, instalación de sistemas, etc.

¡Descubre el progreso del trabajo en imágenes!