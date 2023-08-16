Un repaso a la construcción del paso subterráneo en Petit Vaux

De diciembre de 2020 a febrero de 2021, la SNCF realizó importantes obras en la estación de Petit Vaux.

Además de la creación de los pozos para los futuros pozos de los ascensores y la instalación de un tolvadero, los equipos se movilizaron para construir un pasaje subterráneo que sirviera a los andenes de la futura estación.

Tras construir la estructura del pasaje, los equipos procedieron a instalarlo el fin de semana del 20 al 21 de febrero.

Figuras clave

Una intervención de 51 horas

Un paso subterráneo compuesto por 3 estructuras de hormigón

Un peso de 50 toneladas por bastidor

Instalación realizada utilizando una grúa de 700 toneladas

¿Lo sabías?

Con el tiempo, el paso subterráneo estará reservado solo para los usuarios del tranvía T12. No se preveen cambios en el paso a nivel de la estación de Petit-Vaux ni en su modo de operación. El paso a nivel estará abierto si hay un tranvía estacionario. Solo estará cerrada cuando el tranvía salga de la estación. Por tanto, el cruce a nivel seguirá siendo posible y los accesos existentes a la estación no serán modificados.

