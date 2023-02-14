Desde Massy-Palaiseau hasta Epinay-sur-Orge, las pruebas dinámicas del tranvía-tren T12 comienzan de noche en la red ferroviaria

Las pruebas dinámicas comienzan a mediados de enero en la red ferroviaria.

¿El objetivo de estas primeras pruebas? Asegúrate de que la posición de las balizas en la vía, colocadas a lo largo de las vías, esté correctamente adaptada a la integrada en el software de asistencia a la operación y a la información de los pasajeros.

En otras palabras, nuestros equipos comprueban que el software entienda correctamente la posición del tranvía-tren transmitida por las balizas. Así, el puesto de mando sabrá exactamente dónde se encuentra cada tren en la línea.

Durante las noches del 16 al 17 de enero, los tranvías realizarán viajes de ida y vuelta entre Massy y Petit Vaux. La información transmitida por las etiquetas y el software se comparará una por una.

En continuidad, comenzará la formación de los conductores. Se llevará a cabo, en parte en un simulador y luego en línea entre Massy y Petit-Vaux al principio.