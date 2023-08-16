¡Estas nuevas estaciones que anticipan tu nueva línea de tranvía-tren!

Desde Massy-Palaiseau hasta Petit-Vaux, las estaciones RER C están siendo remodeladas para alojar el futuro tranvía-tren T12. Se requieren varias fases de desarrollo para transformar una estación RER en una estación de tranvía.

En primer lugar, se han instalado nuevos refugios para pasajeros en Longjumeau y Chilly-Mazarin y pronto se instalarán en todas las estaciones de la red ferroviaria.

Tras la instalación de los refugios, los equipos trabajarán en el suministro eléctrico, necesario para equipar todas las estaciones en la ruta. A continuación, se pueden instalar pantallas de información para pasajeros, máquinas expendedoras de billetes, altavoces y cámaras de vigilancia. Garantizarán la seguridad y comodidad de tus viajes.

Ten en cuenta: el mobiliario del andén será diferente entre la parte ferroviaria de Massy a Petit Vaux y la parte urbana de Épinay-sur-Orge a Évry-Courcouronnes. De hecho, las estaciones existentes en la parte ferroviaria están siendo adaptadas (excepto Massy-Europe y Champlan), mientras que las estaciones de la red urbana se crearán por completo.