Haz un recorrido por la jornada de puertas abiertas del astillero

Fecha de publicación: 3 de octubre de 2019

En la Ferme Neuve se llevarán a cabo muchas actividades en torno al proyecto del tranvía T12 para jóvenes y mayores. Nos vemos en Grigny el 12 de octubre a partir de las 14:00. La inscripción online está cerrada, pero puedes registrarte en el sitio.

Pared para colorear, caja de fotos, snacks infantiles, animación alrededor del entorno y movilidad, visitas a obras, etc. Todo está planeado para pasarlo bien.