Descubre el progreso de las obras en la estación de autobuses de Épinay-sur-Orge

En Épinay-sur-Orge, se está construyendo la estación de autobuses cerca de la futura estación de tranvía T12 y de la estación RER.

Se está finalizando la colocación de las vías y se está construyendo una cuenca subterránea de retención de agua de lluvia. Después comenzarán las obras de carretera y desarrollo para dar paso al centro de intercambio multimodal.

La futura estación de autobuses formará parte de este núcleo articulado alrededor de la estación de tranvía T12 y la estación RER. Los diferentes modos de transporte se conectarán – tren, metro, autobús y tráfico suave – permitiendo así a los usuarios facilitar sus conexiones.