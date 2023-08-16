¿Preguntas sobre el tranvía T12? ¡El paquete de información está online!
¿Quieres saberlo todo sobre el proyecto? El primer folleto del paquete informativo ya está disponible.
Él te proporcionará todas las respuestas a tus preguntas sobre:
- los principales objetivos del proyecto y sus fortalezas;
- las futuras estaciones y trenes;
- pero también la integración del proyecto en el territorio y las instalaciones atendidas;
- o los actores y la financiación...
