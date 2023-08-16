¡El pequeño léxico del tranvía T12!

Conviértete en un experto en el sitio de tranvías-trenes y descubre las técnicas de los trabajos realizados o planificados en los próximos meses, ¡gracias a nuestro léxico T12 tranvía-tren!

LAC (Líneas de contacto aéreas)

Dispuestas a una altura de 6 metros, las líneas aéreas de contacto abastecerán al tranvía-tren T12.

Los LAC están anclados en postes que bordean el andén del futuro tranvía. Transmiten la corriente (1500 V CC) al tranvía-tren a través de pantógrafos, dispositivos metálicos situados sobre los trenes.