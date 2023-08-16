¡Misión cumplida en la estación Petit Vaux!
Del 3 al 12 de abril de 2021, se realizaron trabajos en la estación de Petit Vaux. Han hecho posible:
- Renovación del paso a nivel
- Sustitución de raíles, traviesas y lastre (la piedra triturada situada bajo las traviesas y barandillas)
- La instalación de postes para la futura señalización del tranvía
Todas las operaciones se llevaron a cabo con éxito. Los cambios temporales de tráfico ya han sido levantados.
¡Un vistazo atrás a la obra!