Tranvía

Nueva líneaMassy > Évry-Courcouronnes

¡Misión cumplida en la estación Petit Vaux!

Publicado el

Del 3 al 12 de abril de 2021, se realizaron trabajos en la estación de Petit Vaux. Han hecho posible:

  • Renovación del paso a nivel
  • Sustitución de raíles, traviesas y lastre (la piedra triturada situada bajo las traviesas y barandillas)
  • La instalación de postes para la futura señalización del tranvía

Todas las operaciones se llevaron a cabo con éxito. Los cambios temporales de tráfico ya han sido levantados.

¡Un vistazo atrás a la obra!