El taller-garaje Massy-Palaiseau, un desafío técnico y medioambiental

Con una superficie de 5.000 m², el taller-garaje será tanto el lugar de mantenimiento como de almacenamiento para los 23 trenes que circularán por la línea de tranvía T12. Como continuación de la estación Massy, ha sido diseñada como un espacio de innovación que simplificará las tareas de los agentes y formará parte de un enfoque medioambiental sostenible.

Una hazaña técnica

Al final del servicio, una vez que todos los pasajeros han desembarcado en la terminal de Massy-Palaiseau, los tranvías llegarán al taller-garaje.

Durante una primera etapa en la estación de servicio, los técnicos realizan una inspección técnica de los trenes, en particular comprobando el nivel de arena, lo que mejora la adherencia de las ruedas. Los trenes pasarán entonces por la estación de lavado. Aparcados discretamente en las vías de almacenamiento, esperarán la reanudación del servicio a la mañana siguiente. Si se necesitan intervenciones más complejas, se llevarán a cabo en una de las seis vías

En un pozo. Excavado en el suelo, este último permitirá alcanzar la parte inferior del tranvía, mientras que pasarelas peatonales darán acceso al techo, donde se encuentra la locomotora, entre otras cosas. Así, será posible realizar diferentes reparaciones simultáneamente.

Una torre de pozo para restaurar la forma de las ruedas y garantizar la adherencia del tranvía en las curvas, una cadena elevadora, una grúa aérea, una cabina de pintura para repintar cualquier arañazo, etc., el taller-garaje estará completamente equipado para realizar reparaciones.

En el corazón de un ecosistema

Desde el diseño del proyecto, se han tenido en cuenta múltiples elementos para crear armonía entre el edificio y el paisaje circundante. Un parque de 3.000 m² adyacente al taller-garaje estará dedicado a la planta púrpura, una planta protegida. Las aves podrán refugiarse en posaderos preparados para este propósito. En cuanto a los lagartos, podrán seguir habitando la zona con serenidad. Para evitar cualquier contaminación acústica, los espacios ruidosos estarán aislados por paredes y, dentro del taller, los trenes no superarán los 5 km/h. La gestión de residuos se llevará a cabo en el centro, en un centro dedicado. Con una arquitectura ergonómica, 4.800 m² de cubierta verde y una fachada de hormigón, metal y madera, el taller-garaje encajará con elegancia y discreción en su entorno.

Se construye el taller-garaje, se instala el equipo. Hasta la fecha, la primera mitad del complejo ya está terminada.

Equipamiento innovador y ecológico

El taller-garaje competirá con equipos técnicos de última generación, pero la estrella indiscutible será la lavadora. Automatizará la limpieza del "morro", es decir, la cabina donde se sienta el conductor. Normalmente, es un agente quien se encarga de ello manualmente. En una sola operación y con el 85% del agua de lavado reciclada, ¡todo el tren estará limpio!