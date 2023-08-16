Los principales pasos que se avecinan en 2021

En 2020, el tranvía T12 logró avances espectaculares, incluyendo la construcción de sus numerosas estructuras de ingeniería y la colocación de los primeros raíles. El año 2021 estará marcado por el inicio de nuevas etapas:

EN LA RED URBANA

La construcción del andén del tranvía y la colocación de las vías:

Desde noviembre de 2020, el proyecto ha entrado en una fase especialmente simbólica con la colocación de los primeros raíles. En 2021, este impulso continuará a lo largo de la red ferroviaria, donde el andén del tranvía se construirá gradualmente, especialmente en el eje Evry-Courcouronnes – Grigny, entre Savigny-sur-Orge y Morsang-sur-Orge, o en Viry-Chatillon.

La construcción de las estaciones

Los trabajos de ingeniería civil continuarán para construir las estaciones de tranvía T12 en Grigny, Viry-Chatillon, Ris-Orangis, Evry-Courcouronnes, Epinay-sur-Orge y Morsang-sur-Orge.

Obras viales

En Epinay-sur-Orge, serán necesarios trabajos para permitir que el tranvía T12 cruce la RD257. Se creará un camino suave bajo las vías del RER para permitir a los habitantes de Grand Vaux llegar a la estación Épinay-sur-Orge.

En Viry-Chatillon, la carretera final tomará forma en la RD445.

Paisajismo y enlaces blandos

A lo largo de la ruta urbana, se realizarán trabajos para llevar a cabo el paisajismo (vegetación de la plataforma, plantación de árboles, etc.) y crear el cinturón verde del proyecto. Al mismo tiempo, se construirán carriles blandos dedicados a peatones y ciclistas.

EN LA RED FERROVIARIA

En 2021, continuará el desarrollo de las estaciones y vías de la red ferroviaria, así como el trabajo de equipamiento y la finalización de las vías de acceso para los trenes al taller-garaje.

Se construirán dos pasos subterráneos: el primero en Grand Vaux para llegar a la estación Epinay-sur-Orge y el segundo en Petit Vaux, donde también se instalarán dos ascensores.