Puesta en marcha de la nueva caseta de señales informatizada

Entre el 11 y el 14 de noviembre, se producirá una interrupción temporal del tráfico en Massy. Será una oportunidad para instalar una nueva cabina de señales informatizada cerca de la Place Pierre Sémard en Massy.

Los agentes de tráfico y los maniobres trabajarán allí cada día para supervisar el movimiento de los trenes y del tranvía T12, y para garantizar que los tranvías circulen en condiciones de seguridad perfectas.

¿Lo sabías?

Esta caseta de señales no solo será útil para la circulación del tranvía T12, sino también para toda la línea ferroviaria de Massy.