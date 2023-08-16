Finalización de las obras estructurales en el muro de contención entre Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon

A principios de 2021, comenzó una impresionante obra a lo largo de la A6 entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon. Su objetivo: construir un muro de contención para estabilizar el terreno y construir el andén por el que circulará el tranvía T12.

Fueron necesarios 16 meses de trabajo y varias etapas para completar este proyecto especialmente técnico debido a la diferencia de altitud y la proximidad a la autopista:

Despeje de maleza y preparación del lugar

Instalación de un muro temporal clavado para sostener el terraplén durante los trabajos

Creación de los cimientos de muro (pilotes clavados en el suelo)

Construcción de encofrados

Verter hormigón para crear la estructura del muro

Vístete

La construcción del muro ya está terminada. ¡Ahora es hora de crear el andén del tranvía!

Las cifras clave de la operación:

16 meses de trabajo

de trabajo 336 pilotes clavados en el suelo

clavados en el suelo 7.500 m3 de hormigón vertido

de hormigón vertido Hasta 50 compañeros movilizados

movilizados Un muro construido entre 4 y 11 metros de altura

Un repaso a la finalización de este proyecto.