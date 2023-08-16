Finalización de las obras estructurales en el muro de contención entre Morsang-sur-Orge y Viry-Châtillon
Publicado el
A principios de 2021, comenzó una impresionante obra a lo largo de la A6 entre Morsang-sur-Orge y Viry-Chatillon. Su objetivo: construir un muro de contención para estabilizar el terreno y construir el andén por el que circulará el tranvía T12.
Fueron necesarios 16 meses de trabajo y varias etapas para completar este proyecto especialmente técnico debido a la diferencia de altitud y la proximidad a la autopista:
- Despeje de maleza y preparación del lugar
- Instalación de un muro temporal clavado para sostener el terraplén durante los trabajos
- Creación de los cimientos de muro (pilotes clavados en el suelo)
- Construcción de encofrados
- Verter hormigón para crear la estructura del muro
- Vístete
La construcción del muro ya está terminada. ¡Ahora es hora de crear el andén del tranvía!
Las cifras clave de la operación:
- 16 meses de trabajo
- 336 pilotes clavados en el suelo
- 7.500 m3 de hormigón vertido
- Hasta 50 compañeros movilizados
- Un muro construido entre 4 y 11 metros de altura
Un repaso a la finalización de este proyecto.