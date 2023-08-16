Más información sobre el proyecto

Gimmy y Sylvain, los dos oficiales de información del tranvía T12, estarán presentes toda la tarde en la jornada de puertas abiertas de la obra en la Ferme Neuve de Grigny.

Podrás hacerles todas tus preguntas sobre el proyecto y sus desarrollos cercanos.

También estarán disponibles muchas herramientas informativas sobre el proyecto (revista, folleto, película del proyecto) para conocer todo sobre el tranvía T12.

Todavía hay plazas disponibles para estas visitas, así que no dudes en inscribirte aquí.