La obra en color

Fecha de publicación: 11 de julio de 2019

Solo hicieron falta dos días para que los estudiantes del grupo escolar Rosa Parks crearan un fresco gigante de más de 20 metros de longitud con la ayuda de un artista y representantes de la SNCF.

Así, contribuyen a su manera a la llegada del futuro Tranvía 12 al decorar el acaparamiento del emplazamiento del puente ferroviario de Massy, situado cerca de su escuela.

¡Una exposición colorida para descubrir hasta el final del proyecto en 2020!