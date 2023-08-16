Reanudación gradual de la obra del tranvía T12 en estricta conformidad con las medidas sanitarias

Île-de-France Mobilités, SNCF y sus socios se están movilizando para permitir la reanudación gradual de los trabajos en el emplazamiento del tranvía T12.

Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de las personas que trabajan en el lugar, así como la de los residentes locales. Por eso, la reanudación parcial de la actividad tuvo lugar a partir de la semana del 27 de abril y está condicionada al estricto cumplimiento de las medidas sanitarias establecidas en la guía de recomendaciones de seguridad sanitaria publicada por la OPPBTP y aprobada por el Estado.

El sitio se reiniciará con menos personal. Esta fase también permitirá probar y adaptar, si es necesario, las medidas que deben respetarse en el lugar para garantizar la seguridad de todos los agentes que trabajan allí.

Estamos comprometidos a construir el mejor transporte, pero la salud de todos siempre será una prioridad. Por eso esta nueva organización del sitio en torno al cumplimiento de las medidas sanitarias estará sujeta a controles regulares.