¡La construcción del centro multimodal de intercambio está tomando forma!

En Épinay-sur-Orge, cerca del aparcamiento de la estación del RER, se está construyendo el núcleo multimodal.

Construido alrededor de la estación de tranvía T12, el intercambio facilitará el cambio de un medio de transporte a otro: coche, autobús, tranvía, bicicleta, caminar o incluso el RER.

Recientemente, se puso en servicio la vía de enlace entre el distrito de Grand Vaux y la estación del RER de Épinay.

Actualmente, los equipos están construyendo el andén sobre el que se tenderán las vías para acomodar el tráfico de tranvías.

También se están llevando a cabo trabajos de carretera y desarrollo para la estación de autobuses y el aparcamiento. Está previsto que se completen en el primer trimestre de 2023. Al mismo tiempo, se construirá la estación Épinay-sur-Orge del tranvía T12.

¡Descubre el progreso de la obra y la situación futura!