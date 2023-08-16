¡La red ferroviaria y la red urbana están ahora conectadas!

La futura línea de tranvía T12 está compuesta por las actuales vías RER C entre Massy y Petit Vaux, por un lado, y por otro por las nuevas vías creadas entre Epinay sur Orge y Evry.

¡Desde el pasado fin de semana, las dos partes de la línea están conectadas!

Las últimas soldaduras de vía y conexiones eléctricas se han realizado en la zona de desconexión que conecta la red ferroviaria con la red urbana de Epinay-sur-Orge. Los desvíos también se han liberado: ¡los trenes pronto podrán llegar a la zona urbana para las pruebas de tráfico tranvía-tren!

Como recordatorio, el material rodante de la T12 es un "tranvía-tren" capaz de circular por ambos tipos de vías: los de la red ferroviaria y los de la red urbana.