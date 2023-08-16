La estación Massy-Palaiseau está siendo transformada

Para preparar la llegada del tranvía T12 a la futura estación Massy-Palaiseau, se han realizado importantes obras en la estación desde la primavera de 2021.

Conexión con las vías del taller-garaje

Para permitir la llegada y salida de los tranvías T12, el conjunto de vías del taller-garaje está conectado al conjunto de vías de la estación Massy-Palaiseau. El trabajo tuvo lugar en julio de 2021.

Renovación de vías y lastre

Las vías y el lastre fueron reemplazados para adaptarse al nuevo material rodante, lo que también mejoró la robustez de la línea. Este trabajo tuvo lugar en la primavera y principios del verano de 2021.

Trabajo de señalización

La llegada del tranvía T12 requiere la instalación de nuevas señales. Instalado en la estación y a lo largo de las vías, se utilizará para regular el tráfico. En abril de 2021 se instalaron grúas de señalización y los cables necesarios para la conexión eléctrica se desenrollaron durante el verano. El trabajo de señalización continuará hasta finales de 2021.

Creación de los andenes y equipamiento de la estación

A partir del otoño de 2021, comenzarán las obras para construir los andenes de la estación. Luego, en la segunda mitad de 2022, podrá comenzar el equipamiento de la estación, es decir, la conexión de los cables eléctricos para operar el sistema informático (cámaras de videovigilancia, interfonos, altavoces). En una segunda fase, se instalarán pantallas de información para pasajeros, equipos de venta de billetes y terminales de emergencia.