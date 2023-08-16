Los equipos en cubierta

Fecha de publicación: 2 de octubre de 2019

La línea de tranvía T12 cruzará la A6 en Grigny, Ris-Orangis y Évry-Courcouronnes. La construcción de estos tres puentes es un proyecto importante. Giuseppe Infante, gestor de proyecto en Île-de-France Mobilités, explica los detalles.

¿Cómo serán los puentes?

En cada puente, el tranvía circulará en ambas direcciones: en los de Grigny y Évry-Courcouronnes, peatones y ciclistas tendrán un carril dedicado, mientras que en Ris-Orangis utilizarán un paso subterráneo existente. Los puentes tendrán entre 60 y 95 metros de longitud. Debido a su proximidad —estarán a 2 kilómetros unos de otros— era importante crear una homogeneidad visual para los conductores que los verán desde la A6. Por tanto, su diseño favorecerá la ligereza. Los ángulos rectos se han dejado de lado en favor del redondeo. Sin embargo, serán estructuras imponentes, ¡el puente más pesado pesará 1.300 toneladas! La caja será de metal y la losa superior de hormigón. Gracias al acero Corten, los tonos ocre darán un efecto patinado muy bonito. Este acero también tiene beneficios en cuanto al mantenimiento. Al no requerir pintura ni ser resistente al óxido, no se puede esperar mantenimiento.

¿Cómo están construidos?

Tras los estudios realizados por los ingenieros especializados, los metalúrgicos cortaron las láminas y prefiguraron los cajones. Luego, los soldadores y carpinteros metálicos proceden con el ensamblaje, en uno de los dos lados del puente. Nueve meses después, los libreros están listos para tender puentes. En cada etapa, debemos cumplir con medidas de seguridad drásticas.

¿Qué es "abrir un puente"?

Consiste en tirar del puente mediante un cable unido a la parte trasera del puente y accionado por un dispositivo llamado "cabrestante". No intervino ninguna grúa. Una vez que el puente es tirado, se baja a su altura de operación. Es un método muy avanzado, que requiere preparación y precisión al milímetro.

¿Cuál es el calendario de esta operación?

Los puentes Grigny y Ris-Orangis se inauguraron en septiembre de 2019, y el puente Évry-Courcouronnes en la primavera de 2020. Durante esta operación, el tráfico en la A6 se interrumpe por la noche durante cinco semanas, mientras se realiza el lanzamiento, la instalación de sus soportes finales y el acabado de la instalación. Se han ofrecido y serán desvíos a los conductores en la A6 a través de la A10, N104 y N7.* Muchos actores (equipos técnicos, agentes operativos, etc.) están movilizados para el lanzamiento. Coordinar un proyecto así es tan complejo como emocionante.

*Estos cierres se anuncian en la página web y la página de Facebook del proyecto.