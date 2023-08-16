¡La rue de la Grande Borne como nunca la habéis visto antes!

Las obras de desarrollo del tranvía T12 se completaron este verano en la rue de la Grande Borne, en Grigny.

Iniciado en septiembre de 2019, ha hecho posible realizar trabajos:

saneamiento, diversas redes y alumbrado público;

reparación de la barrera acústica;

desplazamiento de la carretera;

la remodelación del aparcamiento existente, la reparación de aceras, bordillos y aceras.

Por tanto, las plazas de aparcamiento eliminadas durante la duración de los trabajos podían ser devueltas.

El tráfico bidireccional en la Rue de la Grande Borne ha sido restaurado (entre el aparcamiento de los Chaufferie y el complejo escolar, en dirección Viry-Chatillon/Grigny).

Finalmente, la ruta de las líneas de autobús DM4, DM8 y 420 ha vuelto a la normalidad.

Pronto comenzarán los trabajos de instalación del andén del tranvía en la calle, para preparar la llegada del futuro tranvía T12.

Descubre a continuación las imágenes de esta obra de gran formato.