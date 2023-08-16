La zona de desconexión en Épinay-sur-Orge

En Épinay-sur-Orge, el tranvía T12 se despega de las vías del RER para las del tranvía: esto se denomina zona de desconexión.

Esta es una zona de transición en la que el tranvía se desvía de las vías del tren para utilizar las vías urbanas. El tranvía T12 circulará como un tren entre las estaciones Massy-Palaiseau y Épinay-sur-Orge y como un tranvía convencional entre Épinay-sur-Orge y Évry-Courcouronnes. La línea estará entonces equipada con trenes específicos, capaces de circular por ambos tipos de raíles y bajo dos modos de conducción diferentes.

De hecho, existen diferencias entre estos dos modos de tráfico:

Fuente de alimentación: los niveles de tensión eléctrica no son los mismos

Señalización: en las vías del tranvía, el conductor adapta su conducción a lo que ve, mientras que en las vías del tren, los semáforos le guían

Las vías: en la red ferroviaria, el tren descansa sobre rieles expuestos instalados en el lastre, mientras que en la red urbana, la vía está integrada en la calzada.

